Zieht Elton John nach Australien?

Laut «North Shore Times» soll der Manager von Elton John dabei beobachtet worden sein, wie er sich ein Penthouse in den «Kurraba Residences» in Sydney anschaute, von wo aus man einen spektakulären Ausblick auf den Hafen haben soll. Vier Schlafzimmer und vier Bäder auf 600 Quadratmetern würden Elton John in dem Luxusappartement dem Bericht zufolge zur Verfügung stehen. Zu der Anlage gehören zudem ein Fitnessstudio, ein Garten auf dem Dach und ein privater Pool. Auch Sauna und Weinkeller sind dabei, heisst es.