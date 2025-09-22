Zieht «GZSZ»-Star Lennart Borchert ins Dschungelcamp 2026?

Bevor es womöglich zum Abenteuer in Australien kommt, wartet noch ein privates Abenteuer auf Borchert: Im vergangenen April verkündete er, dass er gemeinsam mit Partnerin Louisa sein erstes Kind erwartet. Die Schwangerschaft ist für ihn etwas ganz Besonderes: Vor fünf Jahren erhielt er die Diagnose Hodenkrebs und musste sich einen Hoden abnehmen lassen. «Während meiner Erkrankung konnte ich mir oft nicht vorstellen, Vater zu werden. Ich hatte Glück – andere haben diese Möglichkeit vielleicht nicht. Deshalb ist es für mich ein unheimliches Geschenk», so der künftige Vater eines Jungen in einer RTL–Mitteilung. Zwar hatte er wegen seiner Erkrankung vorsorglich Spermien einfrieren lassen, mit der Befruchtung klappte es dann aber auf natürlichem Weg.