Zieht Hardy Krüger Jr. ins Dschungelcamp ein?

Vertrauter Ort, neues Abenteuer

Australien ist für Hardy Krüger Jr. kein unbekanntes Terrain. Der Schauspieler kennt den Kontinent bereits von früheren Reisen und Dreharbeiten. In einem Interview mit der «Berliner Morgenpost» betonte er ausserdem seine Liebe zu Herausforderungen, Abenteuern und der puren Natur. «Immer wenn es rau und wild wird, hänge ich mich gerne hinein. Ich bin ja teilweise in Afrika aufgewachsen. Besonders mag ich es, wenn ich es mit Wasser zu tun habe», erklärte Hardy Krüger Jr. hierzu. Diese Einstellung dürfte ihm im Dschungelcamp bei Insekten, Hitze, Hunger und Schlafmangel zugutekommen.