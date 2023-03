Zieht Kurzzeit-Premier Liz Truss ins britische Dschungelcamp?

Es wäre der wohl bislang grösste Coup in der Geschichte von «I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!», dem britischen Pendant des Dschungelcamps. Unter den Favoritinnen und Favoriten für die Teilnahme an der kommenden Ausgabe, die im November dieses Jahres an den Start gehen soll, tummelt sich angeblich Ex-Premierministerin Liz Truss (47). Die wettbegeisterten Briten können sogar schon Geld darauf setzen, ob die Politikerin, die für gerade einmal 38 Tage das Amt des Premiers innehatte, in den australischen Dschungel zieht.