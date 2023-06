«Ziemlich beste Freunde»-Vorbild Philippe Pozzo di Borgo ist gestorben

Weiter schrieben die Filmemacher: «Wir behalten das Bild eines mutigen, würdevollen, bescheidenen und kämpferischen Mannes in Erinnerung. Wir werden seinen Humor und seine Intelligenz vermissen. Es war ein seltenes Privileg, ihn in all diesen Jahren begleiten zu dürfen. Wir werden versuchen, alle seine Kämpfe fortzusetzen. Wir sind in Gedanken bei seiner Frau und seinen Kindern.»