Zitat der Queen: Prinz William hält Rede über «Zusammengehörigkeit»

Prinz William (40) hat am Donnerstagabend beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Londoner Westminster Abbey seine verstorbene Grossmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) gewürdigt. Laut britischer «Daily Mail» las er bei dem Konzert, das am 24. Dezember auf ITV ausgestrahlt wird, eine Passage aus der Weihnachtsbotschaft von 2012 der verstorbenen Monarchin vor. Die Königin führt darin aus, dass sie während der festlichen Jahreszeit «immer vom Geist der Zusammengehörigkeit ergriffen» gewesen sei. Es sei eine Zeit, «in der wir uns daran erinnern, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, »um zu dienen".