Zoë Kravitz präsentiert im Oscar-Kleid ihren nackten Po

Trotzdem soll zwischen Tatum und Kravitz alles gut sein. In einem im Februar veröffentlichen Interview mit «Elle» betonte die Regisseurin und Schauspielerin auch im Hinblick auf ihre gemeinsame Arbeit an ihrem Film «Blink Twice», dass sie «so dankbar» sei, «dass wir diese Reise gemeinsam machen durften.» Weiter sprach sie in den höchsten Tönen von ihrem Ex–Freund und versicherte: «Ich liebe diese Sache, die wir zusammen gemacht haben, und ich habe ihn sehr gern.»