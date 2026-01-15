Zoe Saldaña reagiert auf ihren Status als neue Box-Office-Queen

Zoë Saldaña (47) hat Scarlett Johansson (41) als kommerziell erfolgreichste Schauspielerin Hollywoods überholt, wie unter anderem «Entertainment Weekly» berichtet. Demnach spielten Filme mit Saldaña rund 16,86 Milliarden US–Dollar ein (ca. 14,45 Milliarden Euro).
Den entscheidenden Schub für Saldañas Sprung an die Spitze lieferte der Erfolg von «Avatar: Fire and Ash». Seit seinem Kinostart im Dezember spielte der dritte Teil der «Avatar»–Reihe weltweit rund 1,23 Milliarden US–Dollar (ca. 1,05 Milliarden Euro) ein. Auch die beiden Vorgängerfilme der Saga haben erheblich zu ihrer Gesamtbilanz beigetragen, ebenso wie ihre Rollen in zwei «Avengers»–Filmen.
Statement der Dankbarkeit bei Instagram
Saldaña meldete sich nach diesem Mega–Erfolg jetzt bei Instagram zu Wort. Dort lud sie ein Video hoch, in dem sie zu den Neuigkeiten zur Box–Office–Spitzenposition Stellung nahm.
In ihrem Video erwähnte die «Emilia Pérez»–Darstellerin einige der Filmemacher, die sie im Laufe ihrer Karriere unterstützt haben, darunter J.J. Abrams, Anthony und Joe Russo, James Gunn und James Cameron. Besonders bedankte sie sich bei dem «Avatar»–Regisseur: «Danke, dass du an mein Potenzial geglaubt hast, dass du etwas in mir gesehen hast, das ich nicht immer in mir selbst erkannt habe, und mich stets herausgefordert hast, mein Bestes zu geben. Dein Vertrauen, deine Anleitung und Vision prägen nicht nur diese Filme, sondern auch mich als Künstlerin.»
Saldaña schloss ihre Botschaft mit einem Dank an ihre Fans: «Eure unerschütterliche Unterstützung, Leidenschaft und Loyalität sind das wahre Fundament dieses Meilensteins. Ohne euch, die ihr immer wieder mit offenen Herzen und Begeisterung dabei seid, wäre all dies nicht möglich. Dieser Erfolg gehört uns allen, und ich bin zutiefst dankbar und demütig. Möge der nächste Rekord wieder von einer Frau gebrochen werden!».
Mit möglichen Avatar–Fortsetzungen könnte sich Saldaña noch länger auf Platz eins behaupten
Scarlett Johansson führte die Rangliste rund ein halbes Jahr lang an. Mitte 2025 überholte sie kurz nach dem Kinostart von «Jurassic World: Die Wiedergeburt» Samuel L. Jackson und Robert Downey Jr.
Jackson musste sich mit Platz drei begnügen, Downey Jr. rangiert auf Platz vier. Die Top Five komplettiert Chris Pratt. Auf den weiteren Plätzen folgen Tom Cruise, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Chris Evans und Dwayne «The Rock» Johnson.
Zoë Saldaña könnte die Spitze noch länger halten. Für 2029 und 2031 sind jeweils neue «Avatar»–Filme geplant. Der aktuelle Teil startete am 17. Dezember 2025 in deutschen Kinos, in dem Saldaña erneut die Na'vi–Kriegerin Neytiri spielt – eine Rolle, die sie erstmals 2009 in «Avatar – Aufbruch nach Pandora» übernahm und 2022 in «Avatar: The Way of Water» fortsetzte.