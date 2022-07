Es ist die letzte Woche vor den Sommerferien, diese Tage, wo niemand mehr mag und doch noch alle müssen. Dann kommt ein Besuch im Zoo gerade recht. Eine Schulklasse nach der anderen passiert die Eingangsschleuse. Nur einer ist an diesem Morgen nicht in Ferienstimmung: Zoodirektor Severin Dressen, 34. In seiner Anlage sind kürzlich zwei Asiatische Elefanten am Herpesvirus verstorben: die Geschwister Umesh, 2, und Omysha, 8. Nun hat er alle Hände voll zu tun.