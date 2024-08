Zooey Deschanel macht ihrem Verlobten eine rührende Liebeserklärung

Die Renovierer der Stars

Die achte Staffel von Scotts Format «Celebrity IOU» feiert am 12. August in den USA Premiere auf HGTV – unter anderem mit «This Is Us»–Star Mandy Moore (40). Promis bedanken sich in der Show mit Hausrenovierungen bei Personen, die ihnen wichtig sind. Auch Brad Pitt (60) hatte schon einen Auftritt. Scott könne es selbst jedes Jahr kaum glauben, welche Stars wieder mit dabei sind, sagt er.