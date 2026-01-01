«Zoomania 2» ist Disneys erfolgreichster Animationsfilm

Zusätzlich zu diesem Meilenstein hat der Animationsfilm schon zuvor andere Rekorde aufgestellt. Bereits am Startwochenende spielte die Fortsetzung weltweit knapp 556 Millionen Dollar ein. Nahezu die Hälfte der Einnahmen stammte aus China. Mit einem Einspielergebnis von umgerechnet 272 Millionen US–Dollar legte «Zoomania 2» den Berichten zufolge dort den bislang besten Start eines Animationsfilms, der nicht aus dem Land stammt, hin.