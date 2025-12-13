«Zoomania 2» knackt in Rekordzeit die Milliardenmarke

Bei Disney ist die Freude über den neuen Rekord gross. «Alle bei Disney Animation haben ihr Herzblut, ihre Seele und ihre Leidenschaft in diesen Film gesteckt, um eine Geschichte voller Freude, Fantasie und unglaublicher Bedachtsamkeit zu erzählen», wird Jared Bush, Leiter der Walt Disney Animation Studios, zitiert. «Dieser Meilenstein bedeutet uns sehr viel, denn er bedeutet vor allem, dass das Publikum in die Kinos kommt, um gemeinsam diesen Film auf der grossen Leinwand zu sehen. Alle zusammen, aus allen Gesellschaftsschichten und aus aller Welt – und damit wird der Traum des Films wahr.»