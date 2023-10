Zu abgedreht? «Tatort: Murot und das Paradies» im Quotentief

Wohl kaum ein aktiver «Tatort»–Ermittler polarisiert so sehr wie Hessen–Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur, 66), der es für gewöhnlich mit den schrägsten Fällen zu tun bekommt. Sein Auftritt in «Murot und das Paradies» war vielen Krimi–Fans aber offenbar zu abgedreht – keine sechs Millionen Zuschauer (5,95 Millionen) schalteten am Sonntagabend zur Primetime im Ersten ein, wie aus den Zahlen der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK hervorgeht.