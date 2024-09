Zu Besuch in Belgien: Das Königspaar begrüsst Papst Franziskus

Der belgische König Philippe (64) und seine Ehefrau Königin Mathilde (51) haben Papst Franziskus (87) ein herzliches Willkommen bereitet. Der 87–Jährige zeigte sich ebenfalls bestens gelaunt, als er nach seiner Ankunft in Belgien am Donnerstagabend (26. September) neben den Royals für Bilder posierte. Der Papst will insgesamt vier Tage in dem Land verbringen.