Übergeht König Charles III. seinen Bruder Prinz Edward?

Allgemein war erwartet worden, dass König Charles' Bruder Prinz Edward (58) den Titel Duke of Edinburgh erben würde. Doch seit Prinz Philips Tod im vergangenen Jahr wurde ihm diese Ehre verwehrt. Ein Insider verriet diesbezüglich «Daily Mail»: «Daran lässt sich erkennen, was der König plant. Es geht darum, diejenigen zu befördern, die in der Thronfolge weit oben stehen, statt diejenigen, die sich an den Rändern befinden.»