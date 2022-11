Zu Ehren seines verstorbenen Bruders Aaron: Nick Carter (42) und seine Schwester Angel (34) sammeln laut «TMZ» Geld für psychisch kranke Kinder. Anstatt Blumen, können Fans, die Aaron gedenken wollen, für die Organisation «On Our Sleeves» spenden. Aaron Carter wurde am 5. November tot in seinem Haus aufgefunden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Der ehemalige Kinderstar wurde nur 34 Jahre alt.