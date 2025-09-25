Zu Ehren von Laura Dahlmeier: Heimatgemeinde benennt Kurpark um

Besonders passender Ort für Andenken

Der Kurpark gilt als besonders passend für das Andenken an Dahlmeier: Hier befindet sich der Sitz des Skiclub Partenkirchen, ihres Heimatvereins, bei dem sie viele Erfolge feierte und regelmässig zu Gast war. Schon vor der offiziellen Umbenennung hatten Fans und Sportler im Park eine spontane Gedenkstätte errichtet, bestehend aus einem Bild auf einer Holzstele, Windlicht und einem Stein aus dem heimischen Gebirge samt Plakette.