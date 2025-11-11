Zu Gast bei Kris Jenner: Prinz Harry und Herzogin Meghan ernten Kritik

«Das ist so geschmacklos»

Die beiden befanden sich am Samstagabend unter den 300 geladenen Gästen auf Jenners Party, die von Amazon–Milliardär Jeff Bezos und seiner Frau Lauren Sánchez auf ihrem Anwesen in Beverly Hills veranstaltet wurde. Jede Menge Stars und Sternchen feierten mit, etwa Beyoncé und Jay Z, Martha Stewart, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Adele und alle Kardashians. «Das ist so geschmacklos», zitiert «Page Six» einen Mitarbeiter der Royal Family. «Das zeigt deutlich, wie weit Harry vom Rest der Familie entfernt ist. Diese Leute mögen in Amerika Stars sein, aber diese pure Prahlerei steht im Widerspruch zu dem, was Prinz William mit seinem Leben und der Monarchie erreichen will.»