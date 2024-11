Zu Gast bei «maybrit illner» im ZDF: Angela Merkel bald wieder im TV

Darum veröffentlicht Merkel nun ihre Autobiografie

Knapp eine Woche vor dem TV–Auftritt sagte Merkel am Freitag (22. November) in einem Interview mit dem Magazin «Spiegel»: «Ich bin jetzt 70 Jahre alt, 35 Jahre im Osten, 35 Jahre in der Politik, scheinbar zwei Leben, in Wahrheit aber ein Leben, und die zweite Hälfte ist ohne die erste nicht zu verstehen.»