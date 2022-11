Für König Charles III. (73), Königsgemahlin Camilla (75) sowie Prinz Edward (58) und Prinzessin Anne (72) galt es am vergangenen Mittwochabend (2. November) zahlreiche Hände zu schütteln. Das royale Quartett empfing britische Olympia- und Paralympic-Athleten im Buckingham Palast, die in den vergangenen zwei Jahren Grossbritannien in Tokio (Sommerolympiade 2020), Peking (Winterolympiade 2022) und den entsprechenden paralympischen Wettbewerben vertreten haben.