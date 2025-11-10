Zu grosser Altersunterschied? Russell Crowe spricht Klartext

«Warum sollte ich das mit einer Hochzeit ruinieren?»

In den vergangenen Monaten gab es Spekulationen, Russell Crowe habe um die Hand seiner Freundin angehalten. Im Gespräch mit «60 Minutes Australia» stellte er jedoch klar, dass er nicht heiraten möchte. «Immer wieder werden Berichte veröffentlicht, dass Britney und ich verlobt seien und dass ich wieder heiraten werde. Nein», sagte Crowe. Er sei glücklich in seinem erfüllten Leben. «Warum sollte ich das mit einer Hochzeit ruinieren?»