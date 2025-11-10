Zu grosser Altersunterschied? Russell Crowe spricht Klartext

Russell Crowe (61) und seine Partnerin Britney Theriot (42) trennen etwas weniger als 20 Jahre. Der Hollywoodstar und seine Freundin mussten sich deshalb offenbar schon viel anhören – und vor allem viele falsche Behauptungen lesen. Das lässt eine Antwort Crowes auf einen Beitrag auf der Social–Media–Plattform X vermuten.
«Meine reizende Britney ist 42 Jahre alt»
«Ich habe das schon oft klargestellt, aber manche Leute bevorzugen die Fiktion», schreibt der unter anderem aus «Gladiator» und «A Beautiful Mind» bekannte Schauspieler. Ausserdem erklärt er, dass man so etwas als Gentleman eigentlich nicht sage, aber: «Meine reizende Britney ist 42 Jahre alt. Ich bin 61.» Laut dem britischen «Independent» war zuvor fälschlicherweise behauptet worden, die beiden trennten 30 Jahre Altersunterschied.
Der Oscarpreisträger bekommt viel Zuspruch. Der Altersunterschied zwischen ihm und seiner Partnerin sei «meiner Meinung nach nicht so skandalös», schreibt etwa eine Nutzerin und fügt zudem an: «Tu das, was dein Herz dir sagt, denn kritisieren wird man dich ohnehin.» Andere schreiben beispielsweise, dass er sich nicht erklären müsse oder dass die beiden zusammen sehr glücklich aussehen.
«Warum sollte ich das mit einer Hochzeit ruinieren?»
In den vergangenen Monaten gab es Spekulationen, Russell Crowe habe um die Hand seiner Freundin angehalten. Im Gespräch mit «60 Minutes Australia» stellte er jedoch klar, dass er nicht heiraten möchte. «Immer wieder werden Berichte veröffentlicht, dass Britney und ich verlobt seien und dass ich wieder heiraten werde. Nein», sagte Crowe. Er sei glücklich in seinem erfüllten Leben. «Warum sollte ich das mit einer Hochzeit ruinieren?»
Der 61–Jährige, der ab 2003 mit der Musikerin und Schauspielerin Danielle Spencer (56) verheiratet war, möchte nicht mehr vor den Altar treten. Einmal zu heiraten sei «cool» gewesen, «aber ich möchte es nicht wieder tun». Crowe und Spencer haben zwei Kinder, die 2003 und 2006 zur Welt gekommen sind.