Alfons Schuhbeck will Fehler «wiedergutmachen»

Aus diesem Grund habe Schuhbeck seine Anwälte darum gebeten, am letzten Tag vor Ende der Frist Revision gegen das Urteil des Landgerichts München I einzulegen. Die Oberstaatsanwältin Anne Leiding erklärte der «Bild»-Zeitung, dass sie hingegen keine Revision einlegen werden. «Sollten die schriftlichen Gründe das Landgerichtsurteil tragen, werde ich meine Anwälte bitten, die Revision im Zweifel zurückzunehmen», wird Schuhbeck laut Medienberichten in der Mitteilung zitiert. Bis dahin wolle der Koch in seinen Bemühungen, «den Schaden im Rahmen der Möglichkeiten wiedergutzumachen», nicht nachlassen.