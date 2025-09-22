Zu krank: James Van Der Beek muss «Dawson's Creek»-Reunion absagen

Schauspieler James Van Der Beek (48) wird nicht an einer geplanten «Dawson's Creek»–Reunion teilnehmen. Dies gab er auf Instagram bekannt. «Hamilton»–Star Lin–Manuel Miranda (45) ersetzt ihn.
Bei dem Live–Event handelt es sich um eine Lesung der Pilotfolge von «Dawson's Creek». Van Der Beek hat mitgeteilt, dass er an «zwei Magenviren» leide und daher an dem Charity–Event nicht teilnehmen werde. «Das ist der Abend, auf den ich mich am meisten gefreut habe, seit mein Engel Michelle Williams im Januar gesagt hat, dass sie ihn organisieren würde», schreibt der Schauspieler auf Instagram.
«Trotz aller Bemühungen werde ich nicht dabei sein können. Ich werde nicht auf der Bühne stehen und mich bei jedem einzelnen Zuschauer im Theater dafür bedanken können, dass er für mich und gegen den Krebs da war, als ich es am meisten brauchte», fügt er hinzu. Van Der Beek hatte im November 2024 bekannt gegeben, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde.
Diese Stars sind dabei
Die Besetzung von «Dawson's Creek» wird am 22. September an der Wohltätigkeitsveranstaltung der Organisation «Fuck Cancer» teilnehmen. Der Original–Cast wurde für das Event bestätigt. Neben dem Trio Michelle Williams (45), Katie Holmes (46), Joshua Jackson (47) sind auch Mary Beth Peil (85), John Wesley Shipp (70), Busy Philipps (46), Mary–Margaret Humes (71), Nina Repeta (58), Kerr Smith (53) und Meredith Monroe (55) mit von der Partie. Die Lesung findet im Richard Rodgers Theare in New York statt.
«Dawson's Creek» umfasste sechs Staffeln
Die Jugendserie «Dawson's Creek» lief von 1998 bis 2003 sechs Staffeln lang im Fernsehen und kommt auf 128 Episoden.
Die Show über Dawson Leery (James Van der Beek) und seine Freunde Jen (Michelle Williams), Joey (Katie Holmes) und Pacey (Joshua Jackson) war vor allem bei der jungen Generation beliebt.