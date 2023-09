Zu seinem 70. Geburtstag: BR plant Sonderprogramm für Ottfried Fischer

Viel Programm vom 4. bis 6. November

Los geht es am 4. November um 20:15 Uhr mit «Pfarrer Braun: Der siebte Tempel». In der humorvollen Krimireihe hatte Fischer von 2003 bis 2013 die Titelrolle des Pfarrers Guido Braun inne. Anschliessend laufen zwei Folgen von «Irgendwie und Sowieso» («Ringo» und «Die lange Nacht») ab 22 Uhr. In der Serie spielte Fischer 1986 die Hauptrolle des musikverrückten Jungbauern Alfons Kerschbaumer alias Sir Quickly.