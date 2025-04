Zu viele Shows? Daniel Hartwich spricht offen über seine TV-Karriere

Schon beim Radio war er irgendwann «genervt von mir selbst»

Bereits in seiner Radiozeit kam er an einen Punkt, in der er sich nur noch schwer selbst hören konnte. «Da war ich genervt von mir selbst und habe Abstand gebraucht. Damals bin ich zum Fernsehen gewechselt. In den letzten Jahren gab es auch Punkte, an denen ich gedacht habe, dass diese oder jene Show an diesem speziellen Abend auch gerne von jemand anderem moderiert werden könnte. Es ist nicht die Arbeitsbelastung per se. Aber ich war irgendwann einfach satt von mir selbst.»