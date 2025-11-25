Zu viele Unterschiede: Erste «Bauer sucht Frau»-Hofwoche abgebrochen

Das erste gemeinsame Frühstück ist bei (20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) immer ein heikler Moment. Bei der ersten Mahlzeit des Tages zeigen sich Gemeinsamkeiten, Unterschiede und festgefahrene Gewohnheiten besonders deutlich. Walter (73) stopft sich am Frühstückstisch gerade Zigaretten für den Tag, als ihn Katharina (70) überrascht, die noch im Schlafanzug nach unten kommt. Dieser Anblick gefällt ihm, allerdings hat er das Brot noch nicht aufgetaut. Während Katharina etwas unwillig den Toaster bemüht, wärmt Walter seine Brotscheiben auf der Heizung auf.