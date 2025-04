Zu wenig Nachfrage: Yvonne Catterfeld muss zwei Konzerte absagen

Traurige Nachrichten für ihre Fans: Sängerin Yvonne Catterfeld (45) hat zwei Konzerte ihrer geplanten Tour «Move» abgesagt. Die beiden Shows in Dresden am 23. Mai und Leipzig am 25. Mai werden demnach nicht wie geplant stattfinden, da bislang nicht genug Tickets gekauft wurden. Das gab die Sängerin auf ihren Social–Media–Kanälen bekannt.