Prinz George und Prinzessin Charlotte stahlen während des Konzerts am Sonntagabend (7. Mai) ihrem frisch gekrönten Grossvater glatt die Schau. Die Nummern 2 und 3 in der britischen Thronfolge sorgten für zuckersüsse Momente, als sie fröhlich mit Union-Jack-Fahnen schwenkten und gemeinsam ihren Vater bejubelten. Denn als Thronfolger William vor den 20.000 Zuschauern eine kurze Ansprache auf die Verdienste seines Vaters Charles III. hielt, gerieten die Mini-Royals völlig aus dem Häuschen. «Schau mal, da ist Papa!», sagte Charlotte zu ihrem älteren Bruder und zeigte in Richtung Bühne. Am meisten Spass hatten die Kinder aber beim Auftritt der Muppets. Miss Piggy und Kermit scherzten mit Moderator Hugh Bonneville (59) darüber, dass sie in der königlichen Loge sitzen möchten. Charlotte und George lachten darüber herzlich.