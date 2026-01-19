Zugunglück in Spanien: Königsfamilie zeigt sich erschüttert

Nach dem schweren Zugunglück im südspanischen Adamuz haben König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) ihre offizielle Agenda in Athen abgebrochen. Wie «euronews.com» unter Berufung auf die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtet, befand sich das Königspaar anlässlich der Trauerfeier für Prinzessin Irene (1942–2026) in der griechischen Hauptstadt, als die Nachricht von der Katastrophe eintraf. Bei dem Zusammenstoss zweier Hochgeschwindigkeitszüge in der Provinz Córdoba kamen zahlreiche Menschen ums Leben.