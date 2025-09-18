Zuhause bei Guido Maria Kretschmer: Er startet seinen eigenen Podcast

Lieber Guido, Sie waren schon in vielen Podcasts zu Gast, was hat Sie jetzt dazu bewegt, einen eigenen Podcast zu starten?

Guido Maria Kretschmer: Ich glaube, Podcast–Gast zu sein und einen selbst zu machen, also Gastgeber zu sein, ist etwas ganz anderes. Für mich ist das ein grosses Vergnügen, weil es Teil meines Lebens ist. Ich war schon immer gerne Gastgeber, habe seit Jahrzehnten Menschen eingeladen und auch in meinen Sendungen unzählige Gäste begrüsst – mittlerweile sind es Tausende. Da habe ich gedacht, es wäre schön, noch ein Medium zu finden, das sich ganz auf das Zuhören konzentriert. Ein Ort, an dem man wirklich ins Gespräch kommt und mit dem einzelnen Gast mehr Zeit hat. Ich treffe so viele Menschen, die interessant sind – manchmal prominent, manchmal ganz normale Menschen von der Strasse – und ich habe mir oft gewünscht, ihnen ein bisschen Raum zu geben und Gedanken anders nachzeichnen zu können. Diese Idee begleitet mich schon lange. Ich hatte viele Anfragen für Podcasts, aber ich habe sie abgelehnt, weil ich dachte: Nein, ich muss wirklich bereit dafür sein. Und jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt.