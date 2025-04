Zuhause von Siegfried und Roy in Las Vegas wird zum Museum

Genehmigung zur Touristenattraktion endlich erteilt

Carden kämpfte seitdem darum, das Anwesen in eine Touristen–Attraktion verwandeln zu können. Dafür brauchte er allerdings eine Genehmigung, da das ehemalige Zuhause der Zauberer in einem Wohngebiet liegt. Nun soll Carden die Behörden in Las Vegas überzeugt haben, das Gebäude als Museum gewerblich nutzen zu dürfen. Das wiederrum bestätigte René Meinert der Zeitung. Er soll für die deutschsprachigen Führungen in dem «Dschungel Palast» zuständig sein.