«Zukunft Pink»: Peter Fox ist mit neuer Single zurück

Peter Fox (51) ist als Solokünstler zurück! Das Seeed-Mitglied hat am Donnerstagabend (20. Oktober) seine neue Single «Zukunft Pink» (feat. Inéz/Ätna) mit dazugehörigem Video veröffentlicht. Der neue Song sei «ein Plädoyer für die Hoffnung, für lebensnotwendige Leichtigkeit in schweren Zeiten, fürs Loslassen und neu Anpacken», heisst es in der Ankündigung. «Zukunft Pink» sei inspiriert von «familiären Hinterhofparties und dem Morgen danach, von Beats aus Süd- und Westafrika, sowie dem glasklaren Morgentau über den Weiten Brandenburgs».