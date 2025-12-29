Zukunft von «Avatar»: Die Kinozahlen sprechen eine deutliche Sprache

«Avatar: Fire and Ash» läuft derzeit in den Kinos und etabliert sich weltweit als kommerzieller Erfolg. Der dritte Teil der Saga von Regisseur James Cameron (71) hat nach zwei Wochen weltweit rund 760 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Damit hält der Film seine Position an der Spitze des globalen Box Office.
Zum dritten Mal innerhalb eines Vierteljahrhunderts strömen Kinobesucher weltweit für eine Reise nach Pandora in die Kinos, um in die Welt von «Avatar» einzutauchen – diesmal mit «Avatar: Fire and Ash».
Der neueste Teil von Camerons Sci‑Fi‑Saga behauptet sich nicht nur während der Weihnachts–Feiertage souverän an der Spitze, sondern fügte seinem ohnehin schon beachtlichen Inlandsumsatz in den USA weitere 64 Millionen Dollar hinzu. Damit hat der Film in Amerika bis jetzt satte 217 Millionen Dollar eingespielt.
Auch international ist der Film erfolgreich
Der dritte Teil ist jedoch nicht nur in den USA gut angelaufen. International ist der Film ebenfalls sehr erfolgreich. In den anderen Ländern spielte er über Weihnachten zusätzlich 181 Millionen Dollar ein.
Damit «Avatar: Fire and Ash» an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen kann, muss er seinen Spitzenplatz auch im neuen Jahr verteidigen. Die ersten beiden «Avatar»–Filme führten sieben Wochen in Folge die Kinocharts an und erzielten am Ende jeweils über zwei Milliarden Dollar.
Familie Sully trifft auf einen neuen Stamm
Die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Camerons «Avatar»–Reihe begleitet die Familie Sully, die weiterhin wegen der Ereignisse im vorherigen Teil «The Way of Water» trauert, während sich der Konflikt auf Pandora zuspitzt.
Dieses Mal begegnen sie auf ihrer Reise einem neuen, aggressiven Na'vi–Stamm, der das Feuer verehrt.
Erfolg macht Fortsetzungen wahrscheinlich
Sollte «Avatar: Fire and Ash» in den Kinos nicht gut laufen, könnte die Saga nach dem dritten Teil enden, wie James Cameron unlängst erklärte. Der Regisseur betonte in Interviews, dass die Zukunft der Reihe massgeblich vom kommerziellen Erfolg des aktuellen Films abhängt. Im Fall eines vorzeitigen Endes hatte er angekündigt, eine Pressekonferenz abzuhalten, um wenigstens die geplanten Handlungsdetails von Teil vier und fünf zu präsentieren.
Die aktuellen Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache: Der starke internationale Erfolg von «Fire and Ash» zeigt, dass das Publikum nach wie vor grosses Interesse an Pandora hat. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Cameron die Geschichte über den dritten Teil hinaus fortsetzen kann. Die stabilen Einspielergebnisse geben Anlass zu der Hoffnung, dass die Saga mit zwei Filmen weitergehen wird – Fans müssen sich also, wenn es weiterhin so gut läuft, nicht mit einer Pressekonferenz begnügen, sondern können sich wohl auf epische Fortsetzungen im Kino freuen.