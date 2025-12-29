Zukunft von «Avatar»: Die Kinozahlen sprechen eine deutliche Sprache

Die aktuellen Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache: Der starke internationale Erfolg von «Fire and Ash» zeigt, dass das Publikum nach wie vor grosses Interesse an Pandora hat. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Cameron die Geschichte über den dritten Teil hinaus fortsetzen kann. Die stabilen Einspielergebnisse geben Anlass zu der Hoffnung, dass die Saga mit zwei Filmen weitergehen wird – Fans müssen sich also, wenn es weiterhin so gut läuft, nicht mit einer Pressekonferenz begnügen, sondern können sich wohl auf epische Fortsetzungen im Kino freuen.