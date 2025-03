Zukunft von James Bond: Amazon findet neue Star-Produzenten

Amy Pascal und David Heyman sind Produzenten–Schwergewichte

«Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, in die Fussstapfen von Barbara Broccoli und Michael Wilson zu treten, die so viele aussergewöhnliche Filme gemacht haben, und den Geist von Bond lebendig zu halten, während er sich in sein nächstes Abenteuer stürzt», so Pascal und Heyman in einer gemeinsamen Erklärung. Bei James Bond würde es sich um «eine der kultigsten Figuren in der Geschichte des Kinos» handeln.