Zukunft von James Bond: Amazon übernimmt kreative Kontrolle

Langes Warten auf Neuigkeiten zu James Bond

Seit Daniel Craigs (56) Abschiedsvorstellung als 007 in «Keine Zeit zu sterben» 2021 warteten Fans der Filmreihe begierig auf Neuigkeiten. Wer wird der nächste Bond–Darsteller? Und wann darf mit einem weiteren Eintrag in der ikonischen Filmserie gerechnet werden? Immer wieder kursierten in der Presse Namen wie etwa der von «Nosferatu»–Star Aaron Taylor–Johnson (34) oder dem aus «Saltburn» bekannten Jacob Elordi (27) für Craigs Nachfolge. Doch eine offizielle Ankündigung des neuen Darstellers erfolgte nie.