Zum 100. Geburtstag: Marvel spendiert Stan Lee eine Doku

Stan Lee starb im November 2018 im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles an Herzversagen. Mit dem Film will Marvel nun offenbar das Vermächtnis des Comicautors, Herausgebers und Produzenten ehren. Lee ist Mitschöpfer ikonischer Figuren wie Spider-Man, Fantastic Four, Iron Man, Hulk, Thor und vielen mehr.