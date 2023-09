Zum 15. Geburtstag: Jana Ina Zarrella zeigt seltenes Foto ihres Sohnes

Jana Ina Zarrella (46) hat ihrem Sohn am 23. September liebevoll zum 15. Geburtstag gratuliert. In einem Instagram–Post schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie das Geburtstagskind fest umarmt: «Vor 15 Jahren bist du geboren. Es ist alles tatsächlich schneller gegangen als wir dachten und der Start war anders als wir uns vorgestellt haben.»Aber von Anfang an habe ihr Sohn gezeigt, «dass du ein Kämpfer bist». Auf dem Foto steht der 15–Jährige mit dem Rücken zur Kamera und überragt seine Mutter deutlich.