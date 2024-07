Zum 18. Geburtstag: «Alles was zählt» bekommt eine Jubiläumswoche

«Ein unfassbar emotionales Gefühl»

«18 Jahre ‹Alles was zählt› – das bedeutet über 900 Drehblöcke, über 4.500 Folgen und über 20.000 Szenen, in denen ich mitgewirkt habe. Bei diesen Zahlen kann einem schon etwas schwindelig werden», freut sich Tatjana Clasing (60) in einer Pressemitteilung. Die Schauspielerin steht seit dem ersten Drehtag als Simone Steinkamp vor der Kamera. Auch Silvan Pierre–Leirich (63, Richard Steinkamp) und in einer Nebenrolle Ingeborg Brings (61, Renate Scholz) sind seit Anfang an dabei.