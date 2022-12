Auf der Münze steht der Hogwarts-Express im Mittelpunkt. In diesem Zug, der auf Gleis 9 ¾ des King's Cross Bahnhof in London startet, fährt Harry Potter im Roman von 1997 erstmals in die Zauberschule Hogwarts. Neben der Lok steht Harry Potter mit seinem Gepäck, über ihm fliegt seine Eule Hedwig.