Zum 25. Jubiläum: Charles und Camilla besuchen walisisches Parlament

König Charles hat eine besondere Verbindung zu Wales, denn er war etwa 64 Jahre lang der Prinz von Wales. Seine Investitur fand am 1. Juli 1969 in einer feierlichen, vom Fernsehen übertragenen Zeremonie in Caernarfon Castle in Gwynedd statt. An der University of Wales in Aberystwyth lernte er Walisisch. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926–2022) ernannte er seinen Sohn Prinz William (42) und dessen Ehefrau Kate (42) zu Prince und Princess of Wales.