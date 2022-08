Zum 25. Todestag: Prinzessin-Diana-Dokus und -Filme im Stream

Der tragische Tod von Prinzessin Diana (1961-1997) liegt bereits 25 Jahre zurück. Am 31. August 1997 verstarb die Mutter von Prinz William (40) und Prinz Harry (37) in Paris an den Folgen eines Autounfalls. Unzählige Filme, Serien und Dokumentationen entstanden seither über die einst meistfotografierte Frau der Welt. Einige davon finden Royal-Fans auch bei den in Deutschland bekannten Streamingdiensten. Doch nicht jede Produktion lohnt sich.