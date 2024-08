Zum 27. Todestag: Charles Spencer erinnert an Prinzessin Diana

Prinzessin Dianas (1961–1997) jüngerer Bruder Charles Spencer (60) hat an ihrem 27. Todestag an seine Schwester erinnert. Auf Instagram veröffentlichte der 9. Earl Spencer eine Sammlung an Zeitungsfotos von Diana in verschiedenen Lebensphasen. Am 31. August 1997 war die Prinzessin nach einem Autounfall im Alter von 36 Jahren verstorben.