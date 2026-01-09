Zum 44. Geburtstag von Kate: Vier Geheimnisse über die Prinzessin

Dass die Zeichen weiter auf Neustart stehen bei Kate, William und ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) zeigte zuletzt auch ihr Umzug. Anfang November hat die Familie die Forest Lodge bezogen – ein prächtiges Anwesen im Windsor Great Park, das doppelt so gross ist wie ihr vorheriges Adelaide Cottage. Ob Kate in ihrem neuen Zuhause auch ihren Geburtstag begeht? Über die privaten Feiern in den vergangenen Jahren ist kaum etwas an die Öffentlichkeit durchgesickert. Und auch diese vier Fakten über die zukünftige Königin sind kaum bekannt.