Zum 44. Geburtstag von Kate: Vier Geheimnisse über die Prinzessin

Prinzessin Kate feiert in diesen Tagen mehr als nur ihren Geburtstag. Die Ehefrau von Prinz William (43) wird am 9. Januar 44 Jahre alt. Vor etwa einem Jahr hatte sie aber auch bestätigt, dass sie sich nach ihrer Krebsbehandlung in Remission befindet. Die Diagnose erhielt sie Anfang 2024 nach einer Unterleibsoperation.
Dass die Zeichen weiter auf Neustart stehen bei Kate, William und ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) zeigte zuletzt auch ihr Umzug. Anfang November hat die Familie die Forest Lodge bezogen – ein prächtiges Anwesen im Windsor Great Park, das doppelt so gross ist wie ihr vorheriges Adelaide Cottage. Ob Kate in ihrem neuen Zuhause auch ihren Geburtstag begeht? Über die privaten Feiern in den vergangenen Jahren ist kaum etwas an die Öffentlichkeit durchgesickert. Und auch diese vier Fakten über die zukünftige Königin sind kaum bekannt.
Kate wurde nach einem Meerschweinchen benannt
Als Kate 2012 ihre ehemalige Schule besuchte, verriet sie Medienberichten zufolge ihren geheimen Spitznamen aus Kindertagen: Squeak. Sie erklärte, dass es in ihrer Schule Meerschweinchen gab, von denen eines Squeak und eines Pip hiess. Kate und ihre Schwester Pippa (42) übernahmen diese Namen: Kate wurde zu Squeak, während Pippa als Pip bekannt war. Auch heute noch scheint sie die kleinen Tiere zu lieben. Kate, William und die Kinder haben neben ihrem Familienhund angeblich auch Meerschweinchen zu Hause.
Als Kellnerin ist Kate «schrecklich»
Kate stammt zwar aus einer Selfmade–Millionärsfamilie, wie die meisten Studenten hatte sie aber einen Teilzeitjob. 2019 verriet sie in der BBC–Sendung «A Berry Royal Christmas», dass sie während ihres Kunstgeschichte–Studiums an der Universität St. Andrews für kurze Zeit als Kellnerin arbeitete. Auf die Frage, ob sie darin gut gewesen sei, lachte sie und gab zu: «Nein, ich war schrecklich.» Nach ihrem Abschluss arbeitete Kate für das Partyzubehör–Unternehmen ihrer Eltern, bevor sie kurzzeitig Einkäuferin für Accessoires bei der britischen Designermarke Jigsaw Junior wurde.
Kate macht ihren eigenen Honig
Zu Kates Hobbys gehören das Fotografieren und Tennis, aber es gibt noch eine besondere royale Freizeitaktivität: Die Prinzessin ist Imkerin. Sie hat ihren eigenen Bienenstock im Garten des Landhauses der Familie, Anmer Hall in Norfolk. Dort stellt sie offenbar auch ihren Honig her. 2023 teilte sie auf Instagram ein Foto von sich in Imker–Montur, das sie und ihre Bienen zeigt.
Kates Lieblingsessen ist scharfes Curry
Ob selbstgemacht oder aus dem Restaurant, Kate liebt ein gutes Curry. In einem Radio–Interview aus dem Jahr 2023 verriet die Prinzessin, dass Ehemann William im Gegensatz zu ihr kein grosser Fan von scharfem Essen ist. Deshalb koche sie zu Hause immer ein mildes Curry. Nur bei ihrer eigenen Portion fügt sie zusätzliche Gewürze hinzu. Was es an ihrem heutigen Geburtstag zu essen gibt, wird unterdessen wohl ein Geheimnis bleiben.