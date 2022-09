Zum 60. Jubiläum: Die James-Bond-Filme kommen zu Amazon Prime Video

Zudem wird anlässlich des Bond-Jubiläums am 4. Oktober das Galakonzert «The Sound of 007 in Concert» in der Londoner Royal Albert Hall stattfinden. Die Sängerin Shirley Bassey (85) und die Band Garbage werden hier - neben anderen - Musik aus den Bond-Filmen performen. Unter dem Titel «The Sound of 007: LIVE from the Royal Albert Hall» landet eine Aufnahme des Konzerts ebenfalls ab dem 5. Oktober bei Prime Video.