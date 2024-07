Zum 70. Geburtstag: So tickt Angela Merkel privat

Und sie hat ihr eigenes Buch geschrieben. «In ihren gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfassten Erinnerungen schaut sie zurück auf ihr Leben in zwei deutschen Staaten – 35 Jahre in der DDR, 35 Jahre im wiedervereinigten Deutschland», hiess es in der Ankündigung zu Merkels Memoiren «Freiheit». Im November gibt es darin dann wohl mehr Einblicke in die Person Angela Merkel.