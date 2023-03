Er ist 1999 gestorben

Zum 88. Geburtstag: Boris Becker erinnert an seinen verstorbenen Vater

Boris Becker hat in einem Instagram-Post an seinen Vater Karl-Heinz Becker erinnert, der an diesem Freitag 88 Jahre alt geworden wäre. Dazu postete er ein altes Erinnerungsbild, auf dem Sohn Noah mit dessen Grossvater zu sehen ist.