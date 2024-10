Zum 95. Geburtstag von Bud Spencer: Er war mehr als ein Filmstar

1967 bot ihm der Filmregisseur Giuseppe Colizzi (1925–1978) eine Rolle im Western «Gott vergibt... Django nie!» an. Bei den Dreharbeiten lernte Pedersoli Mario Girotti (85) kennen. Colizzi bat die beiden Schauspieler, ihre Namen zu ändern, da er sie für zu Italienisch klingend für einen Western hielt: Pedersoli entschied sich für Bud Spencer, wobei er Bud in Anlehnung an das Budweiser–Bier und Spencer in Anlehnung an den Schauspieler Spencer Tracy wählte. Aus Mario Girotti wurde Terence Hill und aus den beiden eines der legendärsten Film–Duos der Welt.