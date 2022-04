Zum 96. Geburtstag: Palast veröffentlicht besonderes Foto der Queen

Bereits am Mittwoch reiste das Oberhaupt der britischen Königsfamilie von Schloss Windsor nach Sandringham in Norfolk. Sie soll bis Anfang nächster Woche in Wood Farm bleiben - das Haus galt als Rückzugsort von Prinz Philip. Der Palast bestätigte dem «People»-Magazin, dass die Queen ihren Geburtstag im privaten Kreis verbringen möchte. Es wird erwartet, dass Familie und Freund in den nächsten Tagen zu Besuch kommen.